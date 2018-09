Berlin, Mittwoch, 26. September 2018 – Zukunft für Syrien – auf welchem Weg?

Am 26. September, um 19:30 Uhr, im en passant (Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin) findet der Berliner Pub Talk zu „Zukunft für Syrien – auf welchem Weg?“ statt.

Wer diskutiert?

Bijan Djir-Sarai MdB, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

Denis Mikerin, Pressesprecher der Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland

Moderation: Alice Greschkow

Begrüßung: Matthias Bannas

Thema: Zukunft für Syrien – auf welchem Weg?

Seit sieben Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. 500.000 Tote, zwölf Millionen Menschen auf der Flucht und ein Land, das in großen Teilen zerstört ist, sind die schrecklichen Auswirkungen. Viele weitere Staaten sind Partei in diesem Krieg. Zurzeit sieht es so aus, als ob der syrische Präsident Assad den Krieg gewinnen wird.

Wie kann eine gute Lösung für Syrien aussehen? Was kann Deutschland und die EU tun? Welche Rolle wird Assad in Zukunft spielen?

https://www.meetup.com/de-DE/Berliner-Pub-Talk/events/254243592/

