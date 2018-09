Bolsonaro schürt Gewalt. Präsidentschaftsaspirant der extremen Rechten in Brasilien provoziert mit Mordaufruf gegen Linke. PT in Kandidatenfrage unter Zugzwang – Von Peter Steiniger (junge Welt)

Jair Bolsonaro. Er erntet, was die nationalistischen Kampagnen der großen Medien gegen die Linke gesät haben. Für die Gruppe der Brasilianer mit den höchsten Einkommen ist der frühere Fallschirmjäger überhaupt die Nummer eins.

Bei einem Wahlkampfauftritt am vergangenen Sonnabend in Rio Branco, der Hauptstadt des tief im Hinterland gelegenen Bundesstaates Acre an der Grenze zu Peru und Bolivien, nahm dieser kein Blatt vor den Mund, dafür das Stativ einer Kamera in die Hand, um es – peng, peng, peng – wie ein Gewehr zu schwenken: »Wir werden die PT-Bande hier in Acre erschießen, nicht wahr?« rief Bolsonaro unter dem Gejohle seiner Anhänger. Man werde »diese Clique« aus Acre vertreiben. In Venezuela, »wo es ihnen ja so gut gefällt«, könnten sie dann Gras essen. Die Arbeiterpartei regiert den Bundesstaat seit 1999 durchgehend.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/339221.wahlkampf-in-brasilien-bolsonaro-sch%C3%BCrt-gewalt.html

