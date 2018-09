Bis zu 600.000 vertriebene Syrer kehrten seit der Befreiung von Deir Ezzor vor einem Jahr in die Stadt zurück

Der 5. September 2017 wurde zu einem wichtigen Datum im Leben der Einwohner von Deir Ezzor, als nämlich die Einheiten der syrischen Armee die dreijährige Belagerung der IS-Terroristen der Stadt aufhoben und die Gräueltaten der Terroristen gegen bis zu 70.000 Menschen ein Ende bereitet haben.

Am 5. September 2017 wurde die Stadt als vom Terrorismus befreit erklärt und bereits seit den ersten Stunden dieser Erklärung haben die Regierungsbehörden damit begonnen, Deir Ezzor Stadt und das Umland neu zu beleben. Die Produktion von Gütern in der Stadt wurde wiederaufgenommen und parallel zur Sanierung der Hauptinfrastruktur wie Strom- und Wassernetze sowie Verkehr, Kommunikation und Kraftstoff wurden mehrere Dienstleistungs- und Entwicklungsprojekte gestartet.

Die Zahl der Rückkehrer hat seit Anfang 2018 genau 503.571 Menschen erreicht, die in den befreiten Stadtvierteln Deir Ezzor, den östlichen, westlichen und nördlichen ländlichen Gebieten verteilt sind.

Armeeeinheiten führten in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden die Rekrutierung von Städten, Städten und Dörfern zur Säuberung der Überreste von Terroristen durch, während Wiederaufbauwerkstätten begannen, Trümmer zu beseitigen, Straßen zu öffnen, Kanalisationsnetze zu unterhalten und Straßen und Parks zu sanieren Straßenbeleuchtungssysteme.

Der Leiter der Bildungsdirektion, Khalil Haj O’beid, unterstrich die großen Fortschritte im Bildungsprozess und stellte fest, dass seit Anfang 2018 jetzt 188 Schulen eröffnet wurden, während die Zahl der Schüler 60.000 und bis zu 6000 Lehrer erreichte.

Am 13. Mai 2018 gab zum ersten Mal seit Jahren in der ganzen Stadt Deir Ezzor wieder Strom. Der Direktor von Deir Ezzor Electricity, Khaled Loutfi, sagte, dass 99% der gesperrten Nachbarschaften mit Elektrizität versorgt wurden, insbesondere nach der Sanierung mehrerer Kraftwerke, einschließlich des al-Tayem Gaskraftwerks mit einer Kapazität von 30 MW.

Auch der Wassersektor wurde erheblich verbessert, da 24 Wasserstationen zusätzlich zur Wasserversorgung in den befreiten Gebieten in Betrieb genommen wurden.

Im Gesundheitsbereich wurden neben dem Krankenhauskomplex in Deir Ezzor 26 Gesundheitszentren und zwei medizinische Checkpoints eröffnet. Der Leiter der Gesundheitsdirektion, Abd Najm al-O’beid, sagte, dass der Gesundheitssektor mit allen Geräten, Medikamenten, Krankenwagen und mobilen Kliniken versorgt wurde.

Der Leiter der Landwirtschaftsdirektion, Mahmoud Hayo, sagte, dass 10.000 Tonnen Baumwolle und 3500 Tonnen Weizen vermarktet wurden, zusätzlich wurden Bewässerungsnetze, Saatgut und Dünger zur Verfügung gestellt.

Konvois mit Lebensmitteln und Konsumgütern aus der syrischen Handelsgesellschaft wurden nach Deir Ezzor geschickt, und die Preise waren stark rückläufig. 21 Bäckereien und 6 Verkaufszentren wurden eröffnet, um den Bedürfnissen und Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge