Pressekonferenz / Liste der Gründungsmitglieder der #Aufstehen Sammlungsbewegung

Achim Hagemann, Musik-Kabarettist

Albrecht Müller, Publizist

Ana Maria Alvarez, Gründerin und Geschäftsführerin Migration Hub Network gGmbH

Andreas Nölke, Politikwissenschaftler

Andreas Wehr, Marx-Engels-Stiftung Berlin

Annette Humpe, Musikproduzentin

Antje Vollmer, Politikerin/Autorin

Bernd Stegemann, Dramaturg/Autor

Berndt Renne, Generalintendant a.D.

Christoph Hein, Schriftsteller

Christoph Zöpel, Staatsminister Auswärtiges Amt und Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr NRW a.D. (SPD)

Daniela Dahn, Schriftstellerin

Detlev Hensche, Jurist. ehemals Vorsitzender IG Medien

Detlev Schönauer, Kabarettist/Autor

Detlev von Larcher, MdB a.D. (SPD)

Dr. Frank Havemann, Informationswissenschaftler

Dr. Marianna Schauzu, Marx-Engels-Stiftung Berlin

Dr. Torsten Teichert, Unternehmer

Eugen Drewermann, Theologe

Eugen Ruge, Schriftsteller

Fabio De Masi, stellv. Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Felix Meyer, Chansonier

Felix Philipp, Juso und Studierender

Florian Kirner (Prinz Chaos), Journalist, Liedermacher, Kabarettist

Gerlinde Schermer, Dipl. Betriebswirtin

Gina Pietsch, Sängerin

Harri Grünberg, Die Linke

Heiner Flassbeck, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen a.D. (SPD), Herausgeber Makroskop

Holger Vermeer, IG BAU Regionalleiter Rheinland

Ingo Schulze, Schriftsteller

Joachim Witt, Musiker

Jochen Bauer, GEW-Personalrat

Jonas Höpken, katholischer Theologe

Jöran Klatt, Politik-/Kommunikationswissenschaftler

Julia Neigel, Sängerin

Karl Nolle, SPD Landtagsabgeordneter in Sachsen

Konstanze Schumann

Geschäftsführerin Arbeitsloseninitiative Sachsen e.V.

Lisa Fitz, Kabarettistin

Luc Jochimsen, Journalistin

Ludger Volmer, ehemaliger Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag

Marco Bülow, MdB (SPD)

Maurike Maaßen, Verkäuferin

Michael Brie, Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Mohssen Massarrat, Prof. Dr. i. R. Universität Osnabrück, wiss. Beirat von attac und IPPNW Vorstand.

Muhsin Omurca, Schauspieler

Nina Hagen, Künstlerin

Norbert Arndt, Gewerkschaftssekretär Herne

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin

Oskar Lafontaine

Otto Jäckel, Rechtsantwalt

Prof. Dr. Cornelius Weiss, Mitglied des Sächsischen Landtages (bis 2009)

Prof. Dr. Dieter Klein, Ökonom und Politikwissenschaftler

Prof. Dr. Dirk Jörke, Politikwissenschaftler

Prof. Dr. Franz Segbers, Sozialethiker

Prof. Dr. Lorenz J. Jarass, M.S. (Stanford Univ.)

Prof. Dr. Martin Höpner, Politikwissenschaftler

Prof. Dr. Peter Brandt, Politiker/Publizist

Prof. Dr. Tanja Paulitz, Soziologin

Prof. Dr. Ulrich Brinkmann, Wirtschaftswissenschaftler

Professor Dr. Dr. Helge Peukert, Uni Siegen

Rainer Einenkel, ehem. Betriebsratsvorsitzender Opel Bochum

Ralf Köpke, NRW-Gewerkschafter

Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär

Reiner Kröhnert, Kabarettist/Parodist

Robert Beyer, Schauspieler

Rudolf Dreßler, Mitglied im SPD-Präsidium von 1991 bis 2000

Sahra Wagenknecht

Sebastian Schwarz, Schauspieler

Sevim Dagdelen, MdB (DIE LINKE)

Simone Lange, Kriminalhauptkommissarin a.D.

Sonja Karas, Kommunikationsberaterin und Leadership Trainer

Steve Hudson, Momentum

Susi Neumann, IG Bau

Thomas Wagner, Soziologe

Ufuk Cakir, Generalsekretär Alevitische Gemeinde

Ulrike von Wiesenau, Pianistin und Organistin (UdK)

Willi Hoffmeister, Ostermarschkomitee Rhein-Ruhr

Willy Praml, Theater Willy Praml

Wolfgang Engler, Ehemaliger Direktor „Ernst Busch“ Hochschule

Wolfgang Räschke, 1. Bevollmächtigter IG Metall Salzgitter-Peine

Wolfgang Streeck, Prof. emer.

Wolfgang Zarnack, Schauspieler

