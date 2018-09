Do 27.September, 19 Uhr

Lighter than Orange – The Legacy of Dioxin in Vietnam

Filmabend und Gespräch mit Matthias Leupold

Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten in Berlin

Turmstraße 7, 10551 Berlin

http://www.kunstverein-tiergarten.de/?cat=ausstellung&id=157

