Kommunistisches Magazin in Italien: Bewegung „Aufstehen“ wird offiziell am 4. September gestartet und verschiedene soziale Plattformen – wie Facebook, Instagram,Twitter, YouTube – sollen zur Verbreitung der Initiative eingesetzt werden

Samstag 4. August – Magazin der Kommunisten Italiens

schlechte online Übersetzung:

Bewegung „Aufstehen“ wird offiziell am 4. September gestartet und verschiedene soziale Plattformen – wie Facebook, Instagram,Twitter, YouTube – sollen zur Verbreitung der Initiative eingesetzt werden

Interessanterweise sind die Seite mehr als ein Dutzend Video-Interviews mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Berufen an öffentlichen Orten Schießen – vom Gärtner bis zum DJ, vom Lehrer zum Rentner – in einem Stil, der „das Zentrum“ zu nennen, sucht einzelnes individuelles Leben der Menschen Ausdruck seiner tief empfunden: eine politische Kommunikationsstrategie auf diese Weise dazu neigt, die Bewegung zu illustrieren zu identifizieren und zu überwinden, die Art und Weise eine Botschaft von oben oder eine Organisation Filter durch Wort fallen zu lassen geschrieben.

An der Spitze dieser politischen Unternehmens ist der Co-Präsident der Bundestagsfraktion der LINKEN, Sahra Wagenknecht, eine der historischen Kerne der radikalen Linken in den ersten deutschen PDS – Entertainer der so genannten Kommunistischen Plattform in der Mitte der 90er Jahre – und dann in Die Linke. Jetzt hat er sehr klare Positionen auf der Europäischen Union getroffen, Inspiration nahm aus dem „Plan B“ ins Leben gerufen von Mélenchon als Exit-Strategie aus der EU, nach der Kapitulation von Syriza vor der Troika.

Wir müssen bedenken, dass die Debatte über die europäische Einheitswährung in der Linke im Frühjahr 2013 entwickelt hatte, nach einem „No-€“ Interview mit Oskar Lafontaine, im April veröffentlicht am 29. auf „Saarbrücker Zeitung“, die zu nicht gegeben hatte, wenige Kritikpunkte in der Führung der deutschen Organisation.

Wie von Marco Damiani im Kapitel über Deutschland seiner sorgfältigen Studium der radikalen Linken in Europa berichtet, im Jahr 2016 von Donzelli veröffentlicht, unterstützt Lafontaine“die Notwendigkeit zu einem monetären System zu denken zurück, dass die europäischen Länder erlauben würde, die Hebel der sich erholen zu können, Abwertung und wirtschaftliche Aufwertung durch ein von der Union und der Zentralbank kontrolliertes Wechselkursregime „.

Die Linke mit ihren 69 Abgeordneten, die fünfte politische Kraft des Plenarsaals ist, und servierte ein eher negatives Ergebnis bei den Wahlen vom vergangenen September, die den Eintritt in dem Parlament von der rechten Kraft AfD sahen -, dass die Umfragen die Debatte zwischen der CDU und der CSU, der bayerischen Verbündeten historisch Bildung von Merkels Partei, einen möglichen Flop zu den Herbstwahlen in ihrem Land und stark beeinflusst hat, auf die Migrationsfrage, aus Angst – weiter bergauf als all’exploit Wahl.

Laut der Agentur „Reuters“ am 2. August:

„Die Christlich Demokratische Union (CDU) von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf dem niedrigsten Stand in den Umfragen nach den internen Turbulenzen des letzten Monats über die Frage der Migrationspolitik in Deutschland. Laut einer Meinungsumfrage veröffentlicht Donnerstag, sind die CDU nur 29% der Wahlabsichten, einen Punkt weniger als im Juli, während dieser Rückgang L ‚AfD zugute kommt mit 17% die höchste Stufe erreicht. Angela Merkel, die seit 2005 an der Macht ist, hat den Sturz seiner Regierung im vergangenen Monat nach dem Konflikt zwischen der CDU und der bayerischen CSU Verbündeten vermieden, vertreten durch Innenminister Horst Seehofer. “

Der Aufbau dieser Bewegung wurde Ende Mai durch ein Interview mit dem Französisch Webseite „Mediapart“ von dem gleichen Wagenknecht angekündigt, der als Contropiano hatte prompt übersetzt.

Die wichtigste Inspirationsquelle für diese politische Initiative ist eindeutig Frankreich Insoumise.

Aufstehen will jetzt nicht eine politische Partei sein, aber von einer Seite suchen zu beeinflussen „von links“ der SPD als Sozialpolitik und zum anderen quer Garner Interesse unter den Wählern der Linken Dateien in Bezug auf die all’ultime Wahlen hat der Stimme enthalten oder auf der rechten Seite ausgerichtet ist, eine klare Kritik an der EU und ihre militaristische Politik, eine deutsche Variante von populistischen Varianten bekräftigt, die den kontinentalen Kontext charakterisieren.

Laut einem Bericht in „Mediapart“ in einem kürzlich erschienenen Artikel in der August-4: „Die Allemande Sahra Wagenknecht Lanze un nouveau mouvement, inspiré des Insoumis“ Amélie Ponssot – unter Berufung auf Quellen wie „Der Spiegel“ und „Der Tagesspiegel“. Innerhalb der Bewegung finden würde Persönlichkeiten aus Kultur und Forschung, wie der Direktor Bern Stegemann oder Ökonom Wolfgang Streeck, einer der wichtigsten deutschen Gelehrten „von links“ Währungsunion und der Euro. Ein weiterer Unterstützer des Projektes, das ein deutlich politisches Profil hat, würde die Leitfigur der Ökologie Antje Vollmer, der ehemaligen Vizepräsidenten des Bundestages sein.

Um einen Eindruck von dem intellektuellen Humus zu geben, in dem dieses Projekt Gestalt annimmt, berichten wir einen Auszug aus einem interessanten Interview mit Streeck, das vor einem Jahr auf „Mediapart“ veröffentlicht wurde:

„Der deutsche Imperialismus sollte, besonders nach der Weimarer Republik, ein Gebiet erobern, das groß genug war, um deutsche Waren zu verkaufen. Heute brauchen wir es nicht mehr: Es gibt eine Währungsunion. Es ermöglicht uns, unseren überdimensionierten Industriesektor zu erhalten. Es geht nicht nur darum, Volkswagen Autos in ganz Europa zu verkaufen. Es gibt einen weiteren Effekt: Mit anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder Italien sind sie wirtschaftlich schwach, der Euro hat an Wert verloren. Wenn wir mit unserer Währung arbeiten würden, wäre eine Währung, die sich beispielsweise nur für Deutschland, die Niederlande und Österreich lohnen würde, unendlich schwieriger, weil wir nicht billig verkaufen könnten. Deshalb sind die Deutschen dem Euro so verbunden! “

Innerhalb der LINKEN werden Positionen im Rahmen der nächsten Europawahlen inhaltlich und inhaltlich polarisiert.

Mit der Schaffung dieser Bewegung setzt Wagenknecht auf der Platte einen inneren Kampf, der, unter anderem, um Katja Kipping, Ko-Sekretär der Partei Der Linken, die auf die Bewegung des ehemaligen Finanzministers griechische Yanis initiiert kam in der Nähe gegenüber Varoufakis, DiEM25.

In den zwei Monaten, die seit der Ankündigung des bisherigen Animators der Kommunistischen Plattform vergangen sind, hat sich der kontinentale Rahmen in Bezug auf die politische Dynamik geändert, die für das Projekt relevant ist.

Die Ausgabe von der Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken der Partie de Gauche – eine der Seelen wichtigsten Insoumise Frankreich – und der Allianz Expansion Lissabon „Maintenant Le Peuple“ in wichtigen Erfahrungen der Linken „Nordic“ in gewisser Weise näher Deutsch politische Kultur als die in der europäischen Peripherie, sind sicherlich wichtige Elemente, die mehr Schwung zu geben Aufstehen, unter Berücksichtigung den Mangel an Erfolg hatte durch DIEM25 und ehemalige Minister griechischen nell’agglutinare um ihn politische Kräfte von einem bestimmten Gewicht, außer dem Anführer von Génération-s, B.Hamon, der immer noch eine sehr relative Anhängerschaft in einem zunehmend polarisierten Frankreich zwischen einem abnehmenden Macron und einem aufstrebenden Mélenchon hat …

„Aufstehen“ kann daher für die Volksklassen ein bedeutsames politisches Anti-Establishment-Vakuum füllen, das bisher entweder von der extremen populistischen Rechten oder von der Rückkehr zu Enthaltung und politischer Unzufriedenheit durch diejenigen, die es waren, ausgefüllt wurde Margen des Wohlergehens der deutschen Lokomotive, und helfen, politische Gefilde sowie ähnliche Formationen im Rest des Kontinents zu ändern.

Als er fast prophetisch schrieb, in ihre Notizen aus dem Gefängnis, Erich Honecker, „es gibt keinen Zweifel, dass der Kampf um die Vorherrschaft viele Gefahren und Unbekannten, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die ganze Welt hat. Aber man kann auch die eigene Stärke überschätzen „.

