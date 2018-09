Gregor Gysi bald allein zu Haus? Zur Lage der Linken in der Europäischen Union – Von Andreas Wehr

Von Andreas Wehr, 31. August 2018

Der Streit in der Europäischen Linken ist keineswegs neu. Angesichts des Scheiterns der Politik von Syriza vertrat Jean-Luc Mélenchon bereits 2015, gemeinsam mit Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine und anderen, die Position, dass statt des Festhaltens am Euro für die Krisenländer des Südens, für Griechenland, Portugal, Spanien und Zypern, ein Plan B zu entwickeln sei, der ihnen verbesserte ökonomische Bedingungen bis hin zum Austritt aus dem Euro bieten könne. Während die Forderung nach diesem Plan B in der Programmatik der Parti de Gauche verankert wurde, blieben Wagenknecht und Lafontaine in der deutschen Linkspartei damit isoliert.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.andreas-wehr.eu/gysi-bald-allein-zu-haus.html

