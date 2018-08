FRIEDENSPOLITIK STATT AUFRÜSTUNG —————————————————————————- Weltfriedenstag – Ärztliche Friedensorganisation IPPNW

Anlässlich des Weltfriedenstages fordert die ärztliche

Friedensorganisation IPPNW die Bundesregierung auf, dem Ruf nach

Aufrüstung eine aktive deutsche Friedenspolitik entgegenzusetzen. Die

zaghaften Ansätze von Ziviler Konfliktbearbeitung, z.B. in den

„Leitlinien zur Krisenprävention“ von 2017 müssten gestärkt werden.

Die IPPNW begrüßt ausdrücklich, dass sich Deutschland zur Agenda 2030

für nachhaltige Entwicklung mit ihrem Friedens-Ziel sowie dem Nationalen

Aktionsplan zur Umsetzung der Resolution 1325 „Frauen, Frieden und

Sicherheit“ bekennt. Diesem Bekenntnis müssten jetzt auch Taten und

eine entsprechende Finanzierung folgen.

Ein großer Fortschritt für Frieden und Sicherheit bestünde darin, die

vorgesehene Erhöhung des Wehretats auf 2% des Bruttoinlandsproduktes der

zivilen Konfliktbearbeitung oder Maßnahmen zur Förderung sozialer

Gerechtigkeit zugute kommen zu lassen. Während Verteidigungsministerin

Ursula von der Leyen satte 20 Milliarden Euro bewilligt wurden, sind für

die Entwicklungsarbeit lediglich 900 Millionen Euro vorgesehen. Seit

Jahren hält die Bundesregierung ihre Verpflichtung, 0,7 Prozent des

Bruttonationaleinkommens für Entwicklung und humanitäre Hilfe zur

Verfügung zu stellen, nicht ein. Der tatsächliche Beitrag liegt derzeit

bei 0,52 Prozent und selbst diese Zahl ist noch geschönt, da die

Bundesregierung in die Quote auch Kosten einrechnet, die durch die

Unterbringung von Geflüchteten in Deutschland entstehen. Für Maßnahmen

auf den Gebieten Krisenprävention, Friedenserhaltung und

Konfliktbewältigung stehen dem Auswärtigen Amt in diesem Jahr gerade

einmal 351 Millionen Euro zur Verfügung. Allein die Kosten für die

Beteiligung an dem größten Nato-Manöver seit dem Ende des Kalten

Krieges vom 25. Oktober bis 7. November 2018 in Norwegen liegen nach

Angaben des Bundesverteidigungsministeriums bei 90 Millionen Euro.

„Steigende Ausgaben für den Verteidigungsetat machen die Bundesrepublik

Deutschland und die Welt nicht sicherer. Militärische Interventionen oder

die Aufrüstung von Kriegsakteuren haben weltweit nicht zu mehr Frieden

und Stabilität beigetragen. Im Gegenteil: Die Sicherheits- und

Menschenrechtslage in Afghanistan, im Irak, in Libyen und im Jemen ist

vielerorts katastrophal“, erklärt Susanne Grabenhorst, stellvertretende

IPPNW-Vorsitzende.

Studien belegten, dass Friedensförderung und Entwicklungszusammenarbeit

effizienter und kostengünstiger sind als Militäreinsätze. Statt

militärisch auf Konflikte zu reagieren, müssten diese aktiv verhindert

werden. „Deutschland soll mit seinen finanziellen Mitteln die Ursachen

von Flucht wie Perspektivlosigkeit, Hunger, Armut, Konflikte und Kriege

beseitigen und nicht Teil der weltweiten Aufrüstungsdynamik werden“, so

Grabenhorst.

Entwicklungszusammenarbeit und zivile Maßnahmen der Konfliktlösung

könnten einen stärkeren Beitrag zu Frieden und Stabilität leisten,

würde man sie mit mehr Ressourcen ausstatten. Die Bundesregierung sollte

deshalb mehr Geld ausgeben für zivile Instrumente wie den Zivilen

Friedensdienst, ziviles Personal und Polizeikräfte für internationale

UN-Friedensmissionen, Mediation, Unterstützung beim Aufbau von Justiz und

Rechtsstaatlichkeit sowie für die Erreichung der Sustainable Development

Goals.

Die IPPNW unterstützt die Petition „abrüsten statt aufrüsten“, die

bereits mehr als 70.000 Menschen unterzeichnet haben.

https://abruesten.jetzt/

Kontakt: Angelika Wilmen, Pressesprecherin der IPPNW, Tel. 030-69 80

74-15, Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des

Atomkrieges (IPPNW), Körtestr. 10, 10967 Berlin, Email: wilmen@ippnw.de,

www.ippnw.de

