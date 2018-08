Jegliche weitere Angriffe auf die Menschen in Syrien wird Assad zur Last gelegt werden, aber ebenso Russland und Iran, die dieses Töten der eigenen Leute unterstützen“ (Nikki Haley 2017)

Das Muster derartiger „Vergeltungs“-Operationen gegen Syrien wird übrigens in einem Video beschrieben, das 2017 – nach dem Angriff auf Khan Sheikun – veröffentlicht wurde (siehe hier). Interessant daraus u.a. eine Äußerung der US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, die ich hier im Wortlaut wiedergebe:

„Jegliche weitere Angriffe auf die Menschen in Syrien wird Assad zur Last gelegt werden, aber ebenso Russland und Iran , die dieses Töten der eigenen Leute unterstützen“ (siehe bei Minute 3.40 im Video). Die Frage ist perspektivisch also auch, ob Trump es beim (bereits massiven) wirtschaftlichen Druck auf den Iran belässt. H.E.

