US-Delegation traf Ende Juni offenbar Geheimdienstchef Syriens Zeitung: Vertreter Washingtons boten Syrern, die unter US-Sanktionen stehen, Abzug aus Bürgerkriegsland an

Beim Treffen mit Mamluk hatten die US-Vertreter laut „Al-Achbar“ den Abzug aller US-Truppen aus Syrien unter der Bedingung an, dass im Gegenzug die iranischen Truppen aus dem Süden Syriens abgezogen werden, die USA an den Ölvorkommen im Osten Syriens beteiligt werden und sie Informationen zu ausländischen Kämpfern der „Terrorgruppen“ im Land erhalten. Die Syrer hätten solche Schritte als verfrüht zurückgewiesen, aber weitere Gespräche zugesagt.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.derstandard.de/story/2000086242393/us-delegation-traf-ende-juni-offenbar-geheimdienstchef-syriens

