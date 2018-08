Nach der Verurteilung von Donald Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen hatte dessen Rechtsvertreter angekündigt, dass sein Mandant zur vermeintlichen Russland-Affäre um den US-Präsidenten aussagen werde. Doch nun rudert der Anwalt zurück.

Nach dem richterlichen Schuldspruch vergangene Woche gegen zwei ehemalige Vertraute von US-Präsident Donald Trump, seinen früherem Wahlkampfmanager Paul Manafort und seinen langjährigen Anwalt Michael Cohen, jubelten die Trump-Gegner diesseits wie jenseits des „Großen Teiches“. So schriebSpiegel Online nach dem Urteilsspruch, der an anderer Stelle als „Erfolg für den Rechtsstaat“ bezeichnet wurde:

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/nordamerika/75188-wieder-rohrkrepierer-in-russland-affaere/

Sie hierzu auch: Ukrainian Consultant Reveals Steele Sought Bogus Stories for Trump Dossier

https://sputniknews.com/analysis/201808281067517362-Steele-Sought-Bogus-Stories-Dossier/

