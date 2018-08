»Banda Bassotti«-Sänger vom ukrainischen Regime zum Staatsfeind erklärt

Rom. Der Sänger der italienischen Rockgruppe »Banda Bassotti«, David Cac chione, ist vom ukrainischen Regime zum Staatsfeind erklärt worden. Auf der offiziell regierungsunabhängigen Internetseite »Mirotworez«, die jedoch enge Beziehungen zum ukrainischen Inlandsgeheimdienst und Innenministerium hat, wurde Cacchione als jemand aufgeführt, der »Verletzungen der Staatsgrenze der Ukraine« organisiert habe. Gemeint sind die von »Banda Bassotti« jährlich organisierten Solidaritätskonvois in die »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk. Cacchione kommentierte das am Mittwoch gegenüber junge Welt: »Ich bin jetzt offiziell ein Feind der nazistischen Regierung der Ukraine. Das sind wirklich Clowns, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen.« (jW)

