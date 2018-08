Veranstaltungen und Aktionen zum Weltfriedenstag, Sonnabend, 1. September

https://www.jungewelt.de/artikel/338817.veranstaltungen.html Augsburg: Kundgebung und Aktion, 14 Uhr, Königsplatz. Veranstalter: Bündnis »1. September« Bremen: Kundgebung, 12 Uhr, Marktplatz. Veranstalter: Friedensforum Essen: Kundgebung, 11 Uhr, Rottstr. 36. Veranstalter: Essener Friedensforum Hamburg: Demonstration, 14 Uhr, Deserteurdenkmal, Stephansplatz. Veranstalter: Verdi-Arbeitskreis Frieden Kaiserslautern: Kundgebung, 10 Uhr, Philipp-Mees-Platz. Veranstalter: Friedensinitiative Westpfalz, VVN-BdA und DGB Kaiserslautern Kassel: Kundgebung, 16 Uhr, Friedrichs­platz. Später Gedenken am Mahnmal für die Opfer des Faschismus (Weinberg). Veranstalter: Friedensforum Mainz: Kundgebung, 12 Uhr, Gutenbergplatz. Veranstalterin: DFG-VK Mainz Markgräflerland: Kundgebung, 10.30 Uhr, Marktplatz, Müllheim. Veranstalter: DGB Markgräflerland und Friedensrat Markgräflerland München: Kundgebung, 14 Uhr, Richard-Strauss-Brunnen, Fußgängerzone, Neuhauser Str. 8. Veranstalter: Münchner Friedensbündnis Rostock: Kundgebung, 14 Uhr, Universitätsplatz. Veranstalter: Rostocker Friedensbündnis Saarbrücken:Kundgebung, 11 Uhr, St. Johanner Markt. Veranstalter: u. a. DKP Saarbrücken Schwäbisch Hall: Demonstration, 10.30 Uhr, Milchmarkt, Neue Straße. Infos: http://www.nordwuerttemberg.dgb Trier: Kundgebung, 13–15 Uhr, Kornmarkt. Veranstalter: AG Frieden Trier und DGB Tübingen: Kundgebung, 12 Uhr, Holzmarkt. Veranstalter: Friedensplenum Tübingen

