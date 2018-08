US-Delegation soll syrischen Geheimdienstchef heimlich getroffen haben

https://de.sputniknews.com/politik/20180828322126714-usa-syrien-geheimdienst-treffen/

28.08.2018

Eine hochrangige US-Delegation soll Ende Juni den syrischen Geheimdienstchef in Damaskus getroffen haben. Bei dem Gespräch soll unter anderem ein möglicher US-Truppenabzug besprochen worden sein. Dies meldet Reuters unter Berufung auf einen syrischen Beamten.

Zunächst hatte die libanesische Zeitung „Al-Achbar“ über das Treffen berichtet. Eine syrische Quelle bestätigte gegenüber Reuters, dass der Zeitungsbericht größtenteils stimme.

Demnach fand das vierstündige Treffen zwischen der US-Delegation und dem syrischen Geheimdienstchef Ali Mamlouk in Damaskus unter Vermittlung Russlands und der Vereinigten Arabischen Emirate statt.

Die amerikanische Seite soll den Abzug aller US-Truppen aus Syrien angeboten haben – unter der Bedingung, dass im Gegenzug iranische Truppen Südsyrien verlassen, Washington an den Ölvorkommen im Osten des Landes beteiligt wird und Informationen zu ausländischen Kämpfern der Terrororganisationen in Syrien erhält.

Die syrische Seite lehnte die Vorschläge laut dem Blatt aber als verfrüht ab, habe aber zugleich weiteren Gesprächen zugesagt.

