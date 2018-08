Chinesische Regierung öffnet Finanzmarkt für ausländische Investoren. US-Sanktionen zeigen Wirkung (junge Welt)

Bisher hatten sich ausländische Banken einzeln mit maximal 20 Prozent an einem chinesischen Institut beteiligen dürfen, sie Grenze für Konsortien lag bei 25 Prozent. Mit dem jetzigen Schritt habe die Behörde die jüngsten Ankündigungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping umgesetzt. Ausländische Finanzkapitalisten sind bislang in der Volksrepublik kaum zum Zuge gekommen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/338643.handelsstreit-frage-des-eigentums.html

