Der diesejährige Friedenspreis 2018 der Peace Memorial Stiftung wurde an David Swanson verliehen

Auf der Tagung der Veterans For Peace am 26. August 2018 in St. Paul, Minnesota, verlieh die US-amerikanische Peace Memorial Stiftung seinen Friedenspreis des Jahres 2018 an David Swanson, de Direktor von World BEYOND War, .

Michael Knox, Vorsitzender der United States Peace Memorial Foundation, erklärte:

„Wir haben eine Kriegskultur in den USA. US-Amerikaner, die gegen Kriege sind, werden oft als Verräter, als unpatriotisch, unamerikanisch und als gegen das Militär bezeichnet. Wie Sie alle wissen, um für den Frieden zu arbeiten, müssen Sie mutig sein und große persönliche Opfer bringen.

„Als eine Bewegung, bemüht unsere Kriegskultur zu verändern, erkennt und ehrt die US Peace Memorial Stiftung mutige US-Amerikaner, die für Frieden eintreten, indem sie das US-Friedensregister veröffentlichen, ein US-Friedensdenkmal als Nationaldenkmal in Washington DC planen und jährlich einen Friedenspreis verleihen .

„Frühere Friedenspreisträger der vergangenen zehn Jahre sind die von uns verehrte Ann Wright, Veterans for Peace, Kathy Kelly, CODEPINK, Chelsea Manning, Medea Benjamin, Noam Chomsky, Dennis Kucinich und Cindy Sheehan.

„Ich freue mich sehr, bekannt zu geben, dass unser Friedenspreis 2018 an den von uns verehrten David Swanson verliehen wird – für seine inspirierenden Aktivitäten in der Antikriegsbewegung, für seine Veröffentlichungen, und für seine Anstrengungen bei Strategien und und für Organisationen, die zur Schaffung einer Kultur des Friedens beitragen.

„Danke David, dass du dein Leben der Beendigung von Kriegen gewidmet hast. Du bist einer der produktivsten Schriftsteller, Redner, Aktivisten und Organisatoren für den Frieden. Der Umfang Ihrer Arbeit ist atemberaubend. Du hast uns mit Büchern erleuchtet, wegweisend für die moderne Antikriegsbewgung; und mit Reden, Debatten, Konferenzen, Blogs, mit Werbeflächen, Radiosendungen, Online-Kursen, Videos, Websites und innovativen Ideen, die wir hier nicht alles nennen können. Wir möchten, dass du weisst, dass deine Bemühungen hier und auf der ganzen Welt sehr geschätzt werden. “

Friedenspreisempfänger:

David Swanson 2018, dessen inspirierende Antikriegsführung, Schriften, Strategien und Organisationen die dazu diesen, eine Kultur des Friedens zu schaffen.

Ann Wright 2017 für mutigen Antikriegs-Aktivismus, inspirierende Friedensführung und selbstlose Bürger-Diplomatie

Veterans For Peace 2016. In Anerkennung der heroischen Bemühungen, die Ursachen und Kosten des Krieges aufzudecken und bewaffnete Konflikte zu verhindern und zu beenden

Kathy F. Kelly 2015 für die Inspiration von Gewaltfreiheit und das Risiko, ihr eigenes Leben und die Freiheit für den Frieden und die Opfer des Krieges zu riskieren

CODEPINK Frauen für den Frieden 2014. In Anerkennung der inspirierenden Antikriegsführung und des kreativen Aktivismus.

Chelsea Manning 2013. Für herausragende Tapferkeit auf eigene Gefahr um die Freiheit über die militärische Verpflichtung zu stellen.

Medea Benjamin 2012 Anerkennung kreativer Führung an den Frontlinien der Antikriegsbewegung

Noam Chomsky 2011, dessen Antikriegsaktivitäten seit fünf Jahrzehnten sowohl erziehen als auch inspirieren

Dennis J. Kucinich 2010 Anerkennung der nationalen Führung, um Kriege zu verhindern und zu beenden

Cindy Sheehan 2009. In Anerkennung außerordentlichen und innovativen Anti-Kriegs-Aktivismus

Die US Peace Memorial Stiftung hat eine landesweite Initiative gegründet, um US-Amerikaner für den Frieden zu ehren, indem sie das US-Friedensregister veröffentlicht, einen jährlichen Friedenspreis vergibt und für das US-Friedensdenkmal in Washington plant. Diese Projekte tragen dazu bei, die Vereinigten Staaten zu einer Kultur des Friedens zu bewegen, indem sie die Millionen von nachdenklichen und mutigen US-Amerikanern und US-Organisationen ehrt, die öffentlich gegen einen oder mehrere US-Kriege Stellung bezogen haben oder ihre Zeit, Energie und andere Ressourcen einzusetzen um friedliche Lösungen für internationale Konflikte zu finden. Wir ehren diese Vorbilder, um andere US-Amerikaner zu inspirieren, sich gegen den Krieg auszusprechen und für den Frieden zu arbeiten.

