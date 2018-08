Mit dem ALBA-Austritt unterstützt die Regierung Lenín Morenos die Gegenoffensive des rechten Lagers in Lateinamerika. In ihrer Außenpolitik folgt die Regierung den Anweisungen des US State Department.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/338533.us-imperialismus-nach-washingtons-pfeife.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge