Seit geraumer Zeit gibt es Reibungen aller Art um das Pipeline-Projekt durch die Nordsee – es ist daher angebracht, sich anzuschauen, was da alles für Interessen im Spiel sind.

hier eine gute Analyse von Pressenza:

https://www.pressenza.com/de/2018/08/nord-stream-i-und-ii/

