Generalstabschef der britischen Armee: Worauf sich der Westen vorbereiten muss – „Krieg mit Russland“

In einer Rede am Royal United Services Institute (RUSI) beschrieb der Generalstabschef der britischen Armee General Sir Nicholas Carter, wie der Westen sich auf einen möglichen Krieg mit Russland vorbereiten muss. RT Deutsch dokumentiert diese denkwürdige Rede.

„Du bist vielleicht nicht am Krieg interessiert, aber der Krieg ist an Dir interessiert.“ Mit diesen Worten von Leon Trotsky schloss der Generalstabschef der britischen Armee, General Sir Nicholas Carter, seine Beschreibung der Bedrohung des Westens durch Russland, anlässlich seiner Rede am 22. Januar 2018 vor dem Royal United Services Institute (RUSI) zum Thema „Dynamische Sicherheitsbedrohungen und die britische Armee“ („Dynamic Security Threats and the British Army“). „Wir haben vielleicht keine Wahl hinsichtlich eines Konflikts mit Russland“, so das Fazit Clarks.

Vorangegangen war eine ausführliche Darstellung Russlands als „archetypischer Vertreter“ einer „staatlichen Bedrohung für unser Land“. Eine Ansicht, die seine „Stabschefkollegen aus den USA, Frankreich und Deutschland teilten“. Nachfolgend schilderte er ebenso ausführlich die Notwendigkeit, sich auf diese Bedrohung vorzubereiten, darauf, „den Krieg zu führen, den wir vielleicht führen müssen“. Auf diese Bedrohungen muss jetzt reagiert werden, denn „sie stellen eine klare und gegenwärtige Gefahr dar. Sie sind nicht Tausende von Kilometern entfernt, sie liegen jetzt vor der Haustür Europas“.

Der britische Generalstabschef zählt einen ganzen Katalog russischer Bedrohungen und britischer Gegenmaßnamen auf.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/international/75019-worauf-sich-westen-vorbereiten-muss-krieg-mit-russland/

