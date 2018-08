ЗАЧЕМ ВСТАВАТЬ? Warum #Aufstehen Why #Standup

ЗАЧЕМ ВСТАВАТЬ?

После Пробуждения наступает подъем. Боб Марли поёт: „поднимайтесь, встаньте!“. Мы должны встать, чтобы изменить эту страну. Ни политик, ни политики, ни партия не решат наши проблемы, если мы сами этого не сделаем.

Большинство населения желает социальной политики, здоровой окружающей среды и мира. Но интересы большинства не имеют большинства в Бундестаге. Несмотря На выборы.

Многие люди устали. Они больше ничего не ожидают от партий. А тех, кто борется в партиях за другую политику, слишком мало для того, чтобы навязывать себя. Поэтому Ты нужен нам, если ты разделяешь наши цели!

ЧТО ТАКОЕ ВСТАТЬ?

Подъем – это движение социального и демократического обновления. Каждый и каждая имеет важное значение и может что-то сделать. Будь он таксист, кассир, пенсионер, художник, рабочий, предприниматель малого бизнеса, медсестра, полицейский или врач. У лоббистов большие деньги, у нас люди.

Мы хотим что-то Новое: не партия, а движение для всех, кто хочет вместе бороться за наши цели. Мы утверждаем, что для создания безопасных рабочих мест, повышения заработной платы, хороших пенсий и ухода, нужно социальное государство, которое защищает от спада, а не от отдельных рисков для жизни в одиночку. Для получения достойного образования, от детского сада до университета, доступные арендные Платы, справедливые налоги, а не политика для супер-богатых, банков и корпораций, сохранение угрожаемой планеты, защита воды, воздуха, почвы, животных и биологического разнообразия, разоружение, подлинная дипломатия Мира и релаксации политики, войны против оружия, экспорта оружия, разграбления планеты, обездоленных стран, которые являются причинами проблемы беженцев. Мы выступаем против ненависти к иностранцам, а также за настоящую демократию без власти банков, корпораций и лоббистов. Мы хотим новых возможностей в Германии и Европе!

ПОЧЕМУ СТОИТ ВСТАВАТЬ?

Мы можем взять свою судьбу в свои руки даже в Германии: это показывают движения Берни Сандерс (США), Джереми Корбин (Великобритания), а также новые социальные движения во Франции, Испании, Португалии, Греции, которые объединяют течения. Или протесты сотен тысяч людей против соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и США (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, TTIP). Вместе мы сильны!

КАК ВСТАТЬ ОТ ПАРТИИ?

За последнее десятилетие партии либерального спектра СДПГ, Партии Зеленых и Левых не смогли создать между собой надежный Союз и, используя политическую концепцию противодействия, привести к смене власти в Германии. Они даже проиграли протестным избирателям АФД! АФД ведут кампанию против слабых и хотят сократить заработную плату или пенсии. ХДС/ХСС. СДПГ делают политику в любом случае в пользу корпораций и супер-богатых.

Не хватает убедительной воли что-то изменить. Надежда на то, что что-то вообще может измениться, является главным источником левой политики. Мы рассчитываем на эту надежду.

НУЖНЫ ЛИ НАМ ПАРТИИ?

Нет, нам нужны стороны. Мы хотим оказывать влияние на партии. Поэтому мы хотим поддержать и тех, кто борется за наши цели в партиях. Мы хотим открыть для себя новые таланты. Для нас, однако, важно то, что нас связывает – будь то в партии или нет. Мы хотим преодолеть старые расколы.

КАК НАМ ВСТАТЬ?

Мы хотим завоевать Интернет и улицы. Мы хотим обновить свою политику через популярные кампании. Каждый может что-то сделать! Общайтесь с соседями, родственниками, поддерживайте наши требования остроумными идеями, проводите совместную политику и знакомьтесь с новыми людьми!

ЗА ЧТО МЫ ВСТАЕМ?

Чтобы всегда была обратная связь, особенно когда люди снова рулят не в ту сторону. У нас нет готовой программы. Мы хотим слушать, уважительно обсуждать и открыты для различных мнений. Мы хотим изменить порядок политики, чтобы вместе создать перспективу справедливости и мира. Для этого мы хотим использовать возможности цифровых технологий для принятия демократических решений, чтобы использовать все наши идеи и творческие способности для того, чтобы встать на ноги. Не только виртуально, но и в реальной жизни мы хотим объединить людей. Прозрачно, без фальсификаций, и согласно интересам большинства.

