Iwan Danilow, 23.08.2018

Woher kommt dieser starke Wunsch der US-Eliten, Trump mit allen Mitteln zu stoppen, ohne Rücksicht auf mögliche Konsequenzen für die Vereinigten Staaten? Gab es in den USA nie Präsidenten, die von einem Teil der Elite gehasst wurden? Doch. Aber gegen sie (außer John F. Kennedy) wurden keine besonderen Maßnahmen ergriffen.

weiter hier: https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20180823322059792-trump-dollar-finanzsystem-sanktionen/

