Schweizer Bank Credit Suisse friert 5 Milliarden Dollar russischer Vermögensanlagen ein – Angst vor einer Vergeltung durch Washington vor dem Hintergrund verschärfter Sanktionen

Eine der grössten Banken der Schweiz, die Credit Suisse, hat rund 5 Milliarden Schweizer Franken Einlagen aus Russland eingefroren, um nicht gegen die neuen Sanktionen der USA zu verstoßen. Dies führte zu einem weiteren Druck auf Moskau, wo der den Rubel heute auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren absackte.

Das Einfrieren der russischen Einlagen durch die zweitgrößte Schweizer Bank, zeugt von der weit verbreiteten Angst der europäischen Banken vor einer Vergeltung durch Washington.

„Die Credit Suisse arbeitet bei ihren Geschäften mit den internationalen Regulatoren zusammen, um die Einhaltung von Sanktionen sicherzustellen, einschließlich der Einhaltung von Sanktionen gegen Russland“, sagte eine Bankensprecherin gegenüber Reuters. Die Bank erfüllt die jüngste Runde anti-russischer Sanktionen, die US-Finanzminister Steven Mnuchin im April angekündigt hatte, um Russland für die Annexion der Krim, die Beteiligung am Krieg in Syrien und den „Versuch, westliche Demokratien zu unterminieren“ zu bestrafen.

Ungefähr 6,2 Milliarden US-Dollar oder 14% der gesamten grenzüberschreitenden abfliessenden Gelder aus Russland gingen 2017 in die Schweiz: dreimal so viel wie in die USA, so die russische Zentralbank.

Dieses Geld könnte jetzt blockiert werden, nachdem Anfang des Monats Mitglieder des Kongresses zu mehr Aktionen aufgerufen hatten, einschließlich der Einführung neuer Sanktionsgesetze, um die russische „Bedrohung“ zu bestrafen.

Und während die US-Sanktionen nicht für die neutrale Schweiz gelten, sind ihre Banken verpflichtet, diese einzuhalten, da sie vom Zugang zum Dollar abhängig sind und von den Vereinigten Staaten für Fehltritte abgestraft werden könnten, eine Demonstration der impliziten US-Vetomacht bei globalen Finanztransaktionen.

Quelle: zerohedge.com

