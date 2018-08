Offene Drohungen der USA, Frankreichs und Großbritanniens gegen Syrien. Erneute Giftgas-Inszenierung während der geplanten Großoffensive in Idlib?

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad erneut eindringlich und unverhohlen mit vor dem Einsatz von Chemiewaffen gewarnt. „Wir sind entschlossen zu handeln, sollte das Assad-Regime erneut Chemiewaffen einsetzen“, drohten die Politiker der drei Länder und erklärten sie seien angeblich „tief besorgt“ über die syrische Militäroffensive in der Provinz Idlib.

John Bolton, Sicherheitsberater des US-Präsidenten Trump unterstrich diese direkte Drohung am Mittwoch während seines Besuchs in Israel folgendermassen. “Damit es kein Missverständnis gibt: Wenn das syrische Regime Chemiewaffen einsetzt, werden wir sehr stark antworten”. Damaskus solle über ein solches Vorgehen “wirklich lange nachdenken”, fügte er hinzu.

“Wie wir bereits gezeigt haben, werden wir angemessen auf den erneuten Chemiewaffeneinsatz durch das syrische Regime reagieren”, drohten Washington, Paris und London. Die Streitkräfte der drei ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates hatten im April Ziele in Syrien bombardiert, nachdem sie Syrien zum wiederholten Mal den Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung in Douma, einem Vorort von Damaskus vorgeworfen hatten, ohne irgendwelche Beweise anzuführen.

