Russland versucht sich als Vermittler in Afghanistan (heise.de)

August 2018 Thomas Pany

Außenministerien der USA und Afghanistans sagen Teilnahme an Moskauer Konferenz ab. Von den Taliban kommen andere Signale.

Die russische Regierung will am 4. September eine Konferenz zu Afghanistan abhalten. Dazu hatte man auch die USA eingeladen, die jedoch nicht teilnehmen wollten. Im russischen Außenministerium reagierte man verärgert auf die Absage, wie Tass heute berichtet. Der Ärger könnte sich vergrößern, da nun laut Informationen von der afghanischen Tolo-News auch die Regierung in Kabul ihre Teilnahme abgesagt hat.

weiter hier:

https://www.heise.de/tp/features/Russland-versucht-sich-als-Vermittler-in-Afghanistan-4143813.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge