Das Sekretariat der Vereinten Nationen hat bereits im Oktober 2017 den UN-Organisationen untersagt, sich an Projekten für den Wiederaufbau in Syrien zu beteiligen. Das macht der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einer Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen Gibran Basil am Montag in Moskau bekannt.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/338350.syrien-krieg-rennen-um-auftr%C3%A4ge-f%C3%BCr-wiederaufbau.html

