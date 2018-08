Putin hilft seinem Freund Assad Syrien platt zu machen, dafür dürfen wir den Aufbau finanzieren. Die Krim bleibt annektiert, dafür gibts vielleicht eine UN-Mission in der Ostukraine. Wenn wir von Putin wieder ernst genommen werden wollen, dann nur durch einen Stopp der Ostseepipeline Nordstream 2. Nur diese Sprache versteht Putin.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge