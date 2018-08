Bezahlbarer Wohnraum wird knapp, besonders für Menschen mit geringem Einkommen. Dass Städte dieser Mietpreisexplosion nicht machtlos gegenüberstehen, zeigt die #Frontal21-Doku am Beispiel Münster: ly.zdf.de/F21Doku. Dort gelten besondere Vorgaben für Bauherren. Warum greifen andere Städte dieses Modell nicht auf?

