21.08.2018

Außenminister Maas mahnt eine „Neuvermessung“ der transatlantischen Partnerschaft an. Deutschland sollte künftig ein „Gegengewicht“ zu den USA bilden.

weiterlesen hier:

https://www.dw.com/de/maas-will-neue-strategie-im-umgang-mit-den-usa/a-45169572

