Die bundesdeutsche Außenpolitik muss wieder geostrategisch denken. Das haben am Dienstag in Berlin ein Journalist, ein Ex-Bundesminister und ein Ex-Diplomat gemeinsam gefordert. Sie haben zudem „zu viel Moral“ in der Berliner Politik bedauert. Für sie geht es um Interessen – auch gegenüber Russland.

weiterlesen hier:

https://sptnkne.ws/juWA

