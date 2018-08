Coop Antikriegscafé unterstützt Bewegung zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. #Seebrücke Aktivisten kritisieren unser gleichzeitiges Verständnis für Moskau und Damaskus als Propaganda.

Das Coop Anti-War Cafe in Berlin ist seit 2005 zu einem internationalen Treffpunkt in Berlin geworden. Zahlreiche linke politische Initiativen, Aufrufe, Mahnwachen und Demonstrationen werden hier unterstützt oder sind an der Theke des Cafes entstanden. Das Cafe unterstützt die derzeitige Bewegung zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer, so wie auch andere Aktionen für Geflüchtete.

Schwerpunkt ist die Debatte über die Fluchtursachen durch Kriege und Armut. Und hier spielt auch Einschätzung der Lage in Syrien eine Rolle. Werden häufig die syrische Regierung und damit auch Moskau als alleinige Schuldige für die Flüchtlingswelle aus Syrien ausgemacht, so wird im Antikriegscafé eine andere Position vertreten. Moskau und Damaskus werden hier nicht als die Schuldigen gesehen, sondern werden vielmehr mit Einschränkungen durchaus unterstützt. Die Bemühungen Syrien von bewaffneten Oppositionstruppen zu befreien, das Land schrittweise zu befrieden und wiederaufzubauen wird m.E. positiv gesehen.

Dies scheint einigen Aktivisten in der Seebrücke-Bewegung nicht zu gefallen und stösst jetzt auch auf Widerspruch. So liesst man beispielsweise bei Facebook als Reaktion auf einen Post des Antikriegscafé mit dem Titel Menschen retten! #Seebrücke Fluchtursachen bekämpfen #Aufstehen für Internationale #Solidarität #Seebruecke @ Coop #Antiwar Cafe Berlin die folgende Kritik:

„Mit Gruseln sehe ich wie du die Seebrücke instrumentalisierst. Dabei fand ich es echt nett, dass wir die Sachen dort am Orange Day bunkern durften. Aber was Du nun für eine Nummer draus machst ist schon heftig. Nimm bitte die Seebrücke ernst. Da passt Dein Assad/Putin Geschwurbel nicht rein. Schäbiger geht es übrigends nicht, das Angebot Sachen zu Bunkern zum Verbreiten deiner Propaganda benutzen.“

Das mag nicht weiter verwundern, wenn man sich mit einigen der Unterstützer der #Seebrücke Bewegung näher beschäftigt und erkennt, dass sich hier auch Gruppen beteiligen, welche die „Revolution“ in Syrien gegen die syrische Regierung von Anfang an und bis heute unterstützen. Gruppen wie „Adopt a Revolution“ vertreten zum Beispiel den Standpunkt, dass die „Weißhelme“, eine syrische Zivilschutzgruppe, der vielfach Verbindungen zur bewaffneten Gruppen nachgewiesen wurden aus „humanitären“ Gründen verteidigt werden sollten. Bundesaussenminister Maas traf sich erst kürzlich mit Vertretern der Weißhelme in Berlin.

Zugleich wird der Assad-Regierung und Russland die alleinige Schuld für die massenhafte Flucht aus Syrien zugewiesen. Solche Gruppen unterstützen aus uns unerfindlichen Gründen die #Seebrücke. Man will antirassistisch und antifaschistisch sein aber zugleich stellt man sich nicht gegen eine ständig zunehmende und rassistische Russophobie und die Dämonisierung der syrischen und der russischen Regierung.

Wir unterstützen ganz konkret die Bewegung zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer, weil wir nicht schweigen werden, wenn man Menschen bewusst ertrinken lässt und weil wir ein unbedingtes Asylrecht für Kriegsflüchtlinge einfordern.

Aber gerade die Verursacher dieser Kriege müssen konkret benannt werden. Die Beschuldigung ausschliesslich der syrischen und russischen Regierung, für den Konflikt in Syrien verantwortlich zu sein, ist Teil einer perfiden Desinformationskampagne gegen Russland und Syrien und letztendlich gegen alle mit ihnen befreundeten Staaten.

Tatsache ist aber, dass sich inzwischen eine ganze Reihe von Ländern zusammen mit Russland und China auf die richtige Seite an die Seite von Ländern wie Syrien, Libyen u.a. mehr stellt und an die Seite von Afrika. Man versucht Konflikte zu entschärfen, leistet Aufbauhilfe, unterstützt Infrastruktur, vergibt niedrig verzinste Kredite. China fördert riesige Projekte in Afrika. Russland hilft aktiv bei der Rückführung hunderttausender Geflüchteter nach Syrien, bei der medizinischen Versorgung, bei der Nahrungsmittelversorgung innerhalb Syriens.

Vernünftig wäre es sich diesen Modellen der Konfliktbewältigung genau zu beschäftigen und sie ggf. zu unterstützen, anstatt die hier genannten Staaten und Akteure zu dämonisieren. Es gilt vernünftige Lösungsmodelle zu erarbeiten und nicht die Argumente einer gescheiterten westlichen Politik zu übernehmen.

siehe auch unseren Beitrag:

Die Haltung linker Kräfte zum Krieg in Syrien. Wer steht auf der Seite der syrischen und der russischen Regierung?

https://cooptv.wordpress.com/2018/07/01/die-haltung-linker-kraefte-zum-krieg-in-syrien-wer-steht-auf-der-seite-der-syrischen-und-der-russischen-regierung/

