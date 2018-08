Trump: Nur die Dummen konzentrieren sich auf Russland (heise.de)

Die USA scheinen in einer neuen Paranoia zu versinken bzw. die politische Klasse suggeriert, dass die USA von allen Seiten angegriffen und unterwandert wird. Die Haltung ist zwar den USA nicht fremd, wenn man an den antikommunistischen Wahn des McCarthyism in den 1950er Jahren des beginnenden Kalten Kriegs denkt. Das Wettrüsten des Kalten Kriegs ist längst wiedergekehrt, die Angst vor den ausländischen Geheimdiensten und Unterwanderung offenbar auch.

weiterlesen:

https://www.heise.de/tp/features/Trump-Nur-die-Dummen-konzentrieren-sich-auf-Russland-4141388.html

