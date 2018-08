Trump deutet Ende der Russland-Sanktionen an

https://de.sputniknews.com/politik/20180820322027545-trump-russland-sanktionen-aufhebung/20.08.2018



US-Präsident Donald Trump hat sich bereit erklärt, Russland-Sanktionen aufzuheben, doch dafür müsste Moskau mit Amerika in puncto Syrien und Ukraine zusammenarbeiten.

Russland müsste bei diesen Themen Schritte in Richtung Zusammenarbeit tun, sagte Trump in einem Reuters-Interview.

Die Vereinigten Staaten hatten seit Beginn der Ukraine-Krise zahlreiche politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Laut US-Recht darf Präsident Trump ohne Zustimmung des Kongresses nur einen Teil dieser Strafmaßnahmen aufheben.

