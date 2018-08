NICHT IN UNSEREM NAMEN // Wir sollten #Aufstehen gegen einen solchen Wahnsinn deutscher Aussenpolitik – Warum unterstützt die die deutsche Regierung die Weißhelme? Eine überwältigende Indizienkette zeigt, dass sie mit dem bewaffneten Widerstand in Syrien zusammengearbeitet haben. Und dennoch äussert hier: HeikoMaas zum Treffen mit dem Direktor der syrischen #Weißhelme Raed Al Saleh: „Die Weißhelme sind ein starkes Symbol der Menschlichkeit und Hoffnung.“

