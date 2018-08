Trotzkisten trommeln massiv gegen #Aufstehen – Die Sammlungsbewegung sei kein Schritt nach links, sondern nach rechts

Auf der von Trotzkisten betriebenen Webseite wsws.org kann man lesen: „Die beiden Linkspartei-Politiker Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine haben es bisher sorgsam vermieden, eine offizielle Erklärung zu veröffentlichen, wofür die Mitglieder ihrer neuen Initiative eigentlich „aufstehen“ sollen. Doch je näher der offizielle Start der selbsterklärten Bewegung am 4. September rückt, desto klarer wird die Antwort: für eine extrem rechte Politik.“

Und auf der Seite sozialismus.info erklärt der Trotzkist Sascha Stanicić folgendes: „Seit Monaten redet Sahra Wagenknecht von der Notwendigkeit einer linken Sammlungsbewegung. Der Text zeigt, worauf wir seit Monaten hinweisen: in diesem Projekt steckt keine Bewegung und es ist kein Schritt nach links, sondern nach rechts.“

