Endlich wieder Ostfront. NATO-Großmanöver in Norwegen: Üben für den Krieg gegen Russland. Bundeswehr kommandiert »Speerspitze« (junge Welt)

Es soll eine Kriegsübung der Superlative werden: Vom 25. Oktober bis 7. November will die NATO in Norwegen das Großmanöver »Trident Juncture 2018« abhalten. Mit mehr als 40.000 teilnehmenden Soldaten wird es das größte oder zweitgrößte NATO-Manöver seit 1990 sein. Die Bundeswehr stellt mit rund 8.000 Uniformierten eines der größten Kontingente. ……. Wie das Kriegsbündnis mitteilte, liegt der Übung ein »Artikel-5-Szenario« zugrunde – ……….. Nach Lage der Dinge liefe dies auf einen Krieg gegen Russland hinaus.

den ganze Artikel hier lesen

https://www.jungewelt.de/artikel/338094.gro%C3%9Fman%C3%B6ver-endlich-wieder-ostfront.html

