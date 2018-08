Syrische Flüchtlinge kehren aus dem Libanon in ihre Heimat zurück. Hunderttausende sollen in den nächsten Monaten folgen.

Hunderte von syrischen Zivilisten, die wegen des anhaltenden Konflikts in Syrien in den Libanon geflohen waren, kehrten über die Jadat-Yabous Kontrollstelle an der libanesisch-syrischen Grenze in ihre Heimat zurück.

Der für die Rückführungen verantwortliche libanesische Generalmajor Abbas Ibrahim, forderte syrische Flüchtlinge auf, in die Büros der Direktion zu kommen und ihre Namen zu registrieren, um nach Hause zurückzukehren. Er erklärte, dass „Hunderttausende“ nach Syrien zurückkehren können. Er sagte, dass einige Verspätungen durch die Überprüfung derjenigen verursacht wurden, die zu Hause gesucht werden. „Wir bestehen darauf, dass kein syrischer Flüchtling nach Hause zurückkehrt und dann inhaftiert wird“, sagte er gegenüber Reportern an der Grenze.

Russland hat eine Initiative zur Rückkehr von Hunderttausenden von Flüchtlingen nach Syrien vorgelegt, und Hunderte sind in den letzten Wochen aus dem Libanon zurückgekehrt.

Bei ihrer Ankunft in Damaskus wurden die Flüchtlinge von syrischen Regierungsbeamten medizinisch und mit Lebensmitteln versorgt.

Das syrische Staatsfernsehen sagte, dass am Samstag bis zu 1.200 Syrer zurückkehren werden. Mehr als 30 syrische Busse würden in den Libanon einreisen, um sie nach Hause zu bringen.

Der libanesische Präsident Michel Aoun sagte am Freitag, dass die russische Initiative darauf abziele, etwa 890.000 Syrer aus dem Libanon zurückzubringen.

Im Libanon leben rund 1 Million syrische Flüchtlinge, eine große Zahl für ein Land mit 4,5 Millionen Einwohnern.

Die russische Initiative wurde im Anschluss an den Gipfel in Helsinki zwischen US Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen, obwohl nicht klar war, ob die USA den Vorschlag unterstützten.

Unterdessen wurde im Bezirk Yalda der syrischen Hauptstadt eine Schule mit Hilfe von Hilfsgütern des russischen Militärs wiedereröffnet.

