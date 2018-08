Wsgljad14.08.2018Z

Das nach langjährigen Streitigkeiten unterzeichnete Abkommen über den Status des Kaspischen Meeres sei für Russland nicht wirtschaftlich, sondern vor allem geopolitisch wichtig gewesen, berichten westliche Medien. Im Gegenzug musste Moskau mehrere Zugeständnisse machen. Welchen Bedrohungen ging Russland dank dieses historischen Deals aus dem Weg?

weiter hier

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20180814321948118-westen-aufteilung-kaspi-gipfel/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge