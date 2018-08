JA zur #Seebruecke und Menschen in Seenot retten!!! aber auch in Solidarität mit Afrika #aufstehen

JA zur #Seebruecke Jetzt Menschen in Seenot retten!!! Aber auch ZUHÖREN!!! und in Solidarität mit Afrika #aufstehen wenn z.B. der britische Ökonom Paul Collier schreibt: „Ich arbeite zu neunzig Prozent meiner Zeit mit afrikanischen Regierungen, deren Albtraum es ist, dass ihre jungen Menschen allmählich dem Narrativ verfallen, dass ihre Hoffnung in der Auswanderung liege. Derzeit arbeite ich mit der Regierung von Ghana – eine sehr gute Regierung; der Präsident, der Vizepräsident und der Finanzminister sind sehr gute Politiker, bessere als die obersten drei der meisten europäischen Länder. Ghanas BIP ist letztes Jahr um neun Prozent gestiegen. Die Regierung leistet gute Arbeit. Aber sie kann auf keinen Fall in diesem Jahr wirtschaftliche Möglichkeiten schaffen, die besser sind, als einen Job in Europa zu finden – nie und nimmer. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir das Recht hätten, die klügsten und besten jungen Ghanaer und Ghanaerinnen nach Europa zu locken. Sie werden in Ghana gebraucht.“ http://www.coopcafeberlin.de/ex/aufstehen/

