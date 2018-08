Aufstehen Sahra #Wagenknecht: USA haben Angst vor Deutschlands Zusammenarbeit mit #Russland

Die Linksfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat in der FAZ vom 11. August die Position der USA gegenüber den deutsch-russischen Beziehungen als äussert problematisch beschrieben. Sie sagte in dem Interview, dass die USA das Bündnis mit Deutschland in Frage stellen. „Sie verfolgen seit Jahren ihre eigenen Interessen, seit Trump in aggressiver Weise“.

Sahra Wagenknecht, die zusammen mit einer Reihe von noch nicht bekanntgegebenen Mitstreitern kürzlich die Bewegung #Aufstehen initiert hat, äusserte weiterhin, dass die Interessen der USA den europäischen „in elementaren Fragen“, widersprechen, und das nicht nur im Wirtschaftsbereich.

„Die Vereinigten Staaten haben mit ihren Rohstoffkriegen den Nahen Osten destabilisiert und setzen das jetzt im Iran fort. Die Konsequenzen treffen vor allem Europa. Wir sollten uns nicht einer Politik unterordnen, die unseren Interessen widerspricht.“

Ein „stabiler Naher Osten“ sei im Interesse Europas, ebenso wie eine „gute Zusammenarbeit mit Russland“. „Die USA hatten immer Angst davor, dass

russische Rohstoffe und deutsche Technologie zusammenkommen, aus gutem Grund.“

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge