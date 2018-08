Bulletin des Russisches Zentrum für Flüchtlingsangelegenheiten über die Aufnahme, Verteilung und Unterbringung von Flüchtlingen. Rückkehr von Flüchtlingen aus dem Ausland nach Syrien (11. August 2018)

http://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=12190538%40egNews

Russisches Zentrum für FlüchtlingsangelegenheitenGestern verließen insgesamt 142 Menschen (43 Frauen und 72 Kinder) den Libanon über den Jaydet-Yabus und al-Dabusya nach Syrien.

Seit dem 18. Juli 2018 haben insgesamt 6.523 Flüchtlinge den Libanon verlassen, davon 2.972 – über den Zemrani Kontrollpunkt, Jaydet-Yabus – 2.616 Menschen, 618 Menschen über al-Dabusiyah und 317 Menschen über den al-Qusayr. Insgesamt sind 318 Menschen über den Nasib Kontrollpunkt aus Jordanien gekommen.

Laut bestätigten Informationen gibt es noch 6.972.711 registrierte Flüchtlinge, die in 45 Ländern weltweit Asyl suchen, darunter 2.091.813 Frauen und 3.556.082 Kinder.

In 45 Botschaften der Russischen Föderation in den Ländern, in denen die syrischen Flüchtlinge Asyl beantragen, haben 27 Länder (Türkei, Libanon, Deutschland, Jordanien, Irak, Italien, Ägypten, Niederlande, Österreich, Schweiz, Belgien, Rumänien, Spanien, Dänemark, Griechenland, Irland, Malta, Polen, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Luxemburg, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Lettland) bestätigten die vom UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, über die syrischen Bürger in diesen Ländern vorgelegten Zahlen.

Gegenwärtig gibt es 6.638.413 Syrer in diesen Ländern: (Türkei-3.533.822, Libanon-976.002, Deutschland-534.011, Jordanien-668.123, Ägypten- 498.986, Irak-251.157, Niederlande-74.998, Österreich-42.505, Dänemark-17.995, Griechenland-13.139 , Schweiz-6.702, Belgien – 3.982, Italien- 3.836, Rumänien – 3.101, Spanien – 2.352, Irland – 1.729, Malta-1.289, Polen-1.069, Bosnien-Herzegowina-1.630, Luxemburg-663, Kroatien – 530,

Slowenien – 460 , Bulgarien – 180, Ungarn – 51, Slowakei – 43, Tschechische Republik – 39, Lettland-19).

Es wird geschätzt, dass 1.712.234 Syrer in neun Ländern ihren Wunsch bekundeten, in ihre Heimat zurückzukehren (Libanon – 889.031, Türkei – 297.342, Deutschland – 174.897, Jordanien – 149.268, Irak – 101.233, Ägypten – 99.834, Dänemark – 412, Brasilien – 149, Österreich – 68).

Seit dem 30. September 2015 sind insgesamt 235.121 Syrer aus dem Ausland in ihre Heimat zurückgekehrt (70.801 Frauen, 120.253 Kinder).

Zehn Kontrollzentren wurden bereits für Rückkehrer aufgebaut, darunter gibt es:

fünf an der syrisch-libanesischen Grenze (Zemrani, Jaydet-Yabus (Zabadani), al-Sabusiya (al-Aarida), Talkalakh und al-Qusayr (Qusayr));

eines an der syrisch-jordanischen Grenze (Nasib);

zwei in der Arabischen Republik Syrien (Abu-al-Duhur und al-Salhiyah);

ein Kontrollcenter am internationalen Flughafen Damaskus;

ein Kontrollcenter am Baniyas Seehafen.

Die syrische Führung unternimmt aktive Schritte, um den Prozess der Rückführung syrischer Flüchtlinge aus dem Hoheitsgebiet ausländischer Staaten effizienter zu gestalten.

Die türkischen Behörden haben ihre Absicht erklärt, die Rückkehr von 250.000 syrischen Flüchtlingen sicherzustellen. Im Rahmen dieser Initiative werden in der nördlichen Region Syriens eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um günstige Lebensbedingungen für Zivilisten zu schaffen.

Interne Verschiebung

Es wird berichtet, dass 288 Syrer zurückkehrten zu:

Homs Provinz – 205 Syrer (Frauen – 61 und Kinder – 104), 1. Januar 2018 – 27.557 Menschen;

Ost-Ghouta – 83 Menschen (24 Frauen und 43 Kinder), insgesamt – 74.873 Menschen;

In den vergangenen Tagen hat kein Flüchtling die Deeskalationszone Idlib verlassen. Seit dem 4. März 208 verließen insgesamt 26.642 Personen (Frauen – 8.873, Kinder 12.373), 3.889 Fahrzeuge und 42.558 Rinder die Idlib-Deeskalationszone.

Seit dem 30. September 2015 sind insgesamt 1.216.510 Binnenvertriebene in ihre Heimat in der Arabischen Republik Syrien zurückgekehrt (364.934 Frauen, 620.388 Kinder).

Städte und Gemeinden sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen

Es gibt 336.500 Plätze, die Flüchtlinge in 76 Orten, die weniger von den Kampfhandlungen betroffen sind, und die Menschen aufnehmen und unterbringen können.

Außerdem werden in Adra, Nashabiyah, Najha und Hirjilla Camps für Flüchtlinge und Binnenvertriebene eingerichtet, in denen bis zu 90.000 Menschen untergebracht werden können.

Infrastruktur Rehabilitation

Am vergangenen Tag wurden 12 Gebäude in Aleppo (4), Marrat (2) und Damaskus (6) in Betrieb gestellt.

Um die Lebensbedingungen der Syrer zu verbessern und die Sanierung der Infrastruktur zu vervollständigen, müssen Materialien in eine ganze Reihe von Städten geliefert werden.

Die Leiter der lokalen Verwaltungen haben einen Antrag beim Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau eingereicht, um Baumaterial für die Wiederherstellung der sozialen Infrastruktur zu erhalten.

Insgesamt wurden in der Arabischen Republik Syrien:

89 medizinische und 218 Bildungsorganisationen wurden wiederhergestellt.

272 km Straßen wurden instandgesetzt (1,5 km – über den letzten Tag);

206 km Stromleitung wurden installiert (1,5 km – über den Pas

86 Umspannwerke, 71 Wasserversorgungsanlagen und zwei Brennstoff-Energie-Komplexe wurden wieder in Betrieb genommen.

Gegenwärtig werden in 67 Siedlungen der Provinzen Aleppo, Damaskus, Deir-Ez-Zor, Hama, Homs 49 Schulen, 20 Kindergärten, 33 Bäckereien, 33 Wasserpumpstationen, 14 Umspannwerke, 15 medizinische Zentren und 278 Häuser instandgesetzt.

Humanitäre Hilfe

Insgesamt hat die russische Seite 1.891 humanitäre Aktionen durchgeführt und 2.893,76 Tonnen Nahrungsmittel, das Nötigste und Wasser in Flaschen geliefert.

Fünf Zivilisten, darunter zwei Kinder, erhielten erste medizinische Hilfe in den Städten Marrat und al-Salhiyah (Provinz Deir ez-Zor).

Insgesamt wurden 87.664 Syrer von russischen Militärmedizinern medizinisch versorgt.

Minenräumung

In den Siedlungen von Ein-Zayt, Talbiseh, Sem-Ali, Provinz Homs führen die SAA-Einheiten die Minenräumung durch. Sie haben aufgeklärt: 5 ha des Territoriums, 10 Gebäude und 0,5 km Straßen.

Sie fanden und entschärften 45 Sprengkörper einschließlich 21 improvisierter Sprengkörper.

In der Provinz Homs haben sie geräumt: 215,8 ha des Territoriums, 695 Gebäude und 42,3 km Straßen. Sie fanden 6.811 Sprengkörper und 2.138 improvisierte Sprengkörper.

Arrangements für die Aufnahme von Flüchtlingen

In den Provinzen Damaskus, Aleppo und Hama hat Regierungsprogramm für Restaurierungssiedlungen begonnen. Das Programm besteht aus drei Phasen: Vorbereitung der Infrastruktur (Wasserversorgung, Elektrifizierung), gezielte Hilfe für die Bevölkerung, Rückführung von Bewohnern in festen Wohnraum. .

Nationale Versöhnungskomitees in syrischen Provinzen und Städten (bestehend aus Regierungschefs, Polizei, Scheichs, Vertretern von öffentlichen Organisationen und der Opposition) führen Verhandlungen über den Beitritt zum Waffenstillstand und freiwillige Abkehr von der legalen Regierung und der Waffenabgabe. Ehemaligen Mitgliedern illegaler bewaffneter Formationen und Binnenvertriebenen wird Amnestie gewährt, die in den früher von Terroristen besetzten Gebieten lebte.

Das Büro für nationale Sicherheit und das syrische Versöhnungsministerium überwachen alle Ereignisse, die darauf abzielen, den Flüchtlingszustrom, die Vorbereitung von Unterkünften, die Infrastrukturrehabilitation und humanitäre Maßnahmen zu kontrollieren.

Das Zentrum für Flüchtlingsaufnahme, -verteilung und -siedlung mit Unterstützung der russischen Militärpolizisten führte eine Reihe von Arbeitstreffen durch: der stellvertretende Gouverneur der Provinz Homs, Dumar Al-Ali, diskutiert die Herausforderungen im Repatriierungsprozess, gibt Zahlen über zu sanierende Anlagen an, und definieren die Menge der notwendigen materiellen Vermögenswerte;

mit den Vertretern der Behörden von al-Suweyda (Provinz Hama), al-Salhiyah (Provinz Deir ez-Zor) für Hilfe beim Wiederaufbau sozialer Einrichtungen und Schaffung von Bedingungen für die Rückführung von Flüchtlingen.

