WHO WAS Sergei Magnitsky, and why are we supposed to believe he was a hero?

https://nationalvanguard.org/2018/07/must-watch-russian-documentary-banned-in-the-west-the-magnitsky-act-behind-the-scenes/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge