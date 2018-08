Barenboim war 1999 Mitgründer des West-Eastern Divan Orchestra, das sich der kulturellen Verständigung durch israelische und arabische Musiker verschrieben hat.

den ganzen Artikel lesen:

https://www.swr.de/swr2/musik/barenboim-sieht-form-der-apartheid/-/id=661124/did=22118182/nid=661124/dv28lk/index.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge