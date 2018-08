Lulas Kandidatur, auf einem Konvent seiner Partei am 4. August in São Paulo offiziell erklärt, soll am 15. August, dem letzten Tag der gesetzlichen Frist, bei der Obersten Wahlbehörde in Brasília angemeldet werden. Sie hängt dann am seidenen Faden – wegen einer politisierten Justiz. Im ganzen Land mobilisieren die Arbeiterpartei und andere Linkskräfte nun zu einer großen Demonstration in der Hauptstadt.

