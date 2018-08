Alexandria Ocasio-Cortez unterstützt Russland-Bashing

Ich denke, wir sehen hier eine dieser geopolitischen Realitäten – wir sehen Russland hier jetzt eine sehr aggressive Rolle spielen in anderen Nationen. Wir sehen was in Europa vor den Wahlen in Frankreich geschah, wo sie (Russland) einen Cyberangriff geplant haben, aber wir sehen auch eine große Destabilisierung in unseren politischen Institutionen. Und wir sehen die Rolle, die Russland dabei spielt.

I think you have some of these geopolitical realities of — we now have Russia playing a very aggressive role in other nations. We have what we saw in Europe ahead of the French elections where, thankfully, they had planned for a cyberattack, but we have a lot of the destabilization of our political institutions as well. We see the role that Russia is playing in that.

aus Interview mit dem Intercept vom 27. Juli 2018

und weitere Infos hier:

Bernie Sanders schwenkt in Rede auf Anti-Russland-Kampagne ein – „Hoffnungsträgerin“ Alexandria Ocasio-Cortez sitzt neben ihm und nickt zustimmend LINK

Erklärung von Bernie Sanders am 15. Juni 2017, nachdem er gegen die neuen Sanktionen gegen Russland und den Iran gestimmt hatte. LINK

