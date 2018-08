Auf welcher neuen Grundlage die Sanktionen verhängt werden, ist nicht bekannt, offensichtlich soll der Konflikt mit Russland auch nach dem Treffen Putin-Trump angeheizt werden.

09. August 2018 Florian Rötzer

https://www.heise.de/tp/features/Washington-verhaengt-wegen-Skripal-Fall-neue-Sanktionen-gegen-Russland-4131982.html

