Verschweigen ZDF und Arte die Wahrheit über US-Finanzmachenschaften in Russland? (Sputniknews)

Der Anwalt eines US-Hegdefonds stirbt in Russland unter mysteriösen Umständen. Die USA nehmen das zum Anlass für anti-russische Sanktionen. Dann kommt heraus: Ein Investor der Firma hat in Russland kriminell gehandelt. Interpol und Moskau fahnden immer noch nach ihm. Eine Grüne-Politikerin verhindert die Ausstrahlung einer Doku über den Fall

Vor wenigen Tagen hat US-Finanz-Analytiker Martin Armstrong die Dokumentation auf seiner Website gepostet. Sie zeigt, dass das Leben immer noch die besten Krimis schreibt: Der „Magnitski-Act“ war 2012 der Auftakt für die anti-russischen US-Sanktionen. Dem Gesetz geht ein versuchter „Finanz-Putsch“ durch US-Investoren gegen Russland voraus. Putin erwähnt die zentrale Figur des Falls beim Staatsgipfel in Helsinki. Bis heute wird die Doku darüber in den USA nicht gezeigt. ZDF und Arte weigern sich, den Film im deutschen TV auszustrahlen.

weiterlesen:

https://sptnkne.ws/jpp5

