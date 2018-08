Den Kurden-Milizen droht nach dem Vorbild der internationalen Söldner eine Kapitulation gegenüber der syrischen Regierung. Sie fühlen sich von den USA hintergangen.

