Von Karin Leukefeld

Nach sieben Jahren Krieg haben sich die Fronten in Syrien weiter reduziert. Im Südwesten Syriens, entlang der Grenzen zu Jordanien und zu den von Israel besetzten Golanhöhen, hat die syrische Armee mit Unterstützung ihrer Verbündeten Russland, Iran und der Hisbollah aus dem Libanon die bewaffneten Gruppen zur Aufgabe und zum Abzug gezwungen.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/337627.syrien-steiniger-weg-zum-frieden.html

