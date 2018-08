Hat die BILD-Zeitung völlig vergessen, was sich gehört? In ihrer reißerischen, menschenverachtenden Berichterstattung zur Erkrankung von Asma al-Assad überschreitet die Zeitung jegliche Grenzen von Anstand und Ethik.

https://de.sputniknews.com/kommentare/20180809321889916-bild-asma-assad-hass/

