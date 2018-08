Wagenknecht, was die Initiative #Aufstehen ist, wie sie die Politik verändern soll und was sie ihren Kritikern zu sagen hat.

„Aufstehen“ ist eine Bewegung für mehr Gerechtigkeit in Deutschland. In der Bevölkerung gibt es längst andere Mehrheiten. Umfragen zeigen, eine Mehrheit will bessere Renten, höhere Löhne, befürwortet eine Reichensteuer und will, dass Konzerne ordentlich besteuert werden. Es geht um Niedriglöhne, schlechte Pflege, verfallende Schulen, Mietwucher. Immerhin kommt die Mehrzahl unserer mittlerweile über vierzig prominenten Gründungsmitglieder nicht aus der Politik. Es sind Schauspieler, Sänger, Schriftsteller, Wissenschaftler, Kabarettisten, Theaterleute. Wir hätten gemeinsam den Sozialstaat erneuern und in der Außenpolitik auf Frieden und Abrüstung setzen können.

das ganze Interview hier:

https://web.de/magazine/politik/aufstehen-sahra-wagenknecht-interview-sammelbewegung-33105362

